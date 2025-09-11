11 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek, Sancaktepe Belediyesi "11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı İhtisas Komisyonları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım güvencesinin devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek programda açıklayacak.

(İstanbul/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zuchex-35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı açılışına katılacak, DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek, Valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/Denizli/17.30-21.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu açılış törenine katılacak.

(Düzce/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

6- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Roma)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

3- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Rize Belediyespor-Ankara Hentbol maçıyla başlayacak.

(Rize/14.00)