Küresel Sumud Filosu Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamladıktan denize açıldı.

Gazze'ye gidecek olan ilk teknede Türk aktivistlerin de olduğu öğrenildi.

İspanya'nın Barselona kentinden 31 Ağustosta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus'tan 23 tekne Küresel Sumud Filosunda yer alıyor.

Başkent Tunus'tan dün ve bugün açılan tekneler ile Binzert limanından ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yola devam edecekler.

Aralarında Türklerin de olduğu 50'ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze'ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart Limanları'ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.

- Küresel Sumud Filosu 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başladı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

- Küresel Sumud Filosu 10 Eylül'de Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmayı planlıyordu

Binlerce Tunuslunun katılımıyla 10 Eylül'de yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

- Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.