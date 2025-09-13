Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Adli Olaylar

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 17:07, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 17:06
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Ekiplerce, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, A.Y, İ.C, F.K, M.E.A, A.N, A.E, Y.E.M, A.A. ve A.E.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

