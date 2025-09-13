Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Haberler Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda yaşlı 1 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı 6 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentindeki Kızılay ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda kalçasından gerçek mermiyle yaralanan 60 yaşındaki yaşlı bir Filistinliyi İsrail güçlerinden teslim aldıkları ve hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'deki Es-Sumuv Ortaokuluna baskın düzenlediğini, okul müdürü ve bir çalışanı bir süre alıkoyduğunu aktardı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin sınıflara ve idari odalara girerek içerideki eşyaları tahrip ettiğini söyledi.

İsrail ordusunun El Halil kenti ve kuzeyindeki Beyt Ummar kasabasından 4 Filistinliyi gözaltına aldığı ve çok sayıda aracın camlarını kırdığı ifade edildi.

Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına düzenlenen baskında da İsrail askerlerinin 2 genci gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde çeşitli bölgelere baskın düzenlediği kaydedildi.

