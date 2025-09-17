Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri dinlemek üzere toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı, nihai barışı temin etmek, huzur ile kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, "Bu komisyonun çalışmaları, hiç şüphesiz İmralı'nın, örgütün tamamıyla feshedilmesi ve silahların bırakılması gerektiği yönündeki çağrısı üzerine bu toplantılar gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu komisyonun öncelikli vazifesi, sürecin millet adına denetimi ile kontrolünün yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelerle toplumsal mutabakatı da sağlayarak atılacak adımların belirlenmesidir. Bu çerçevede şunu açıklıkla söyleyebiliriz; bugün burada dinleyeceğimiz arkadaşların, Latin Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleri ile ilgili konularda fevkalade derin araştırmaları var. Bizim şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktır. Biz bu süreçte bütün çalışmaların, yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleri ile ilgili adımların detaylı bir şekilde analinizi gerçekleştireceğiz. Ancak şunun da farkındayız ki yaptığımız şey, Türkiye'ye has bir modelin ortaya koyulmasıdır. İnşallah en kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve demokrasi tarihine armağan edebileceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır. Hiçbir örnek bir diğerinin aynısı olmaz, benzerlik göstermez. Ama dünyanın farklı yerlerindeki çatışma müzakerelerinden çıkaracağımız derslerin olduğunu biliyoruz. Buradan alacağımız dersler ile tamamıyla bize ait olan bir modeli ortaya koyabilecek siyasi gücü, toplumsal mutabakata, bilgiye ve demokratik tecrübeye sahibiz. Ümit ediyorum ki bugünkü çalışmalarımız bu çerçevede bize yeni bir perspektif açacak, çalışmalarımıza yeni bir boyut katacak" dedi.

'BU BÜYÜK DESTEĞİN KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ'

Kurtulmuş, sürece ilişkin farklı kanaatlerin olduğunu kaydederek, "Bu farklılıklara rağmen herkesin ortak cümlesi, 'Artık analar ağlamasın, silahlar konuşmasın, memlekette huzurun, barışın, selametin temin edilebilmesi için ilgili herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin.' Hiç şüphesiz bu süreçte öne çıkan en önemli hususlardan birisi; örgütün bir an evvel silahlarını tamamıyla bırakarak ve bütün unsurlarıyla birlikte İmralı'dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması ve bunun gerektireceği adımların atılabilmesi için Türkiye siyasetinin önünü açması ve rahatlatmasıdır. Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum. Şunun farkındayız; bu çalışmalarımızın arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon 1 dakika toplanamaz. Bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız. Attığımız adımları iyi planlayarak, niçin ve hangi amaçlarla yaptığımızı gayet iyi hesap ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bir taraftan da elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı, nihai barışı temin etmek, huzur ile kardeşliği tesis etmek zorundayız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından komisyon toplantısı, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse, komisyonda sunum yapacak.

