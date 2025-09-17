Bariyere çarpan motosikletteki polis memuru hayatını kaybetti
Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Talha Uluadaoğlu'nun Zonguldak'ta görevli yunus polisi olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 17:16, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 17:47
Ankara-Zonguldak kara yolunda seyreden Talha Uluadaoğlu (28) idaresindeki 67 AEY 538 plakalı motosiklet, Dorukhan Tüneli mevkisinde demir bariyere çarparak devrildi, sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uluadaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uluadaoğlu'nun, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.