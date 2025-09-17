Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor

Bir dizi ziyaret ve açılış için Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınıflarına girerek derslere katılan Bakan Tekin, "Bir eksiğiniz var mı?" diye sordu. Öğrenciler, herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını belirterek teşekkür ederken; Bakan Tekin de "Ailelerinize selam söyleyin" dedi.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, görüş ve taleplerini dinledi. Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda fikirlerini dile getirdi. Öğretmenler odasında fen bilimleri öğretmeni Dilek Akgün Karagül'ün doğum gününü kutlayan Bakan Tekin, kendisine kalem ve çiçek hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren öğretmen Karagül, "İlginiz ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

20 DERSLİK, 4 LABORATUVAR, 200 KİŞİ KAPASİTELİ PANSİYON

Bakan Tekin, daha sonra Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'nu da giderek öğretmenlerle sohbet etti, fotoğraf çekildi. Bakan Tekin, daha sonra 20 derslik, 4 laboratuvar, 1 konferans salonu bulunan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun açılışına katıldı. Okul bahçesindeki törene; Bakan Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar, davetliler ve Evyap ailesi katıldı.

'AKIL KARI BİR İŞ DEĞİL'

Bakan Tekin, lisenin açılışını protokol ve öğrencilerle birlikte yaptı. Okulda derslikleri gezen bakan Tekin, laboratuvarda öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri ders kitabı ve açılan kurslar hakkında uyaran Tekin, "Kimin yazdığını bilmediğiniz ders kitapları. Kimin yazdığını bilmiyorsunuz. Size birileri diyor ki 'çok güzel bir kitap.' Bunu diyen kim? Kitabı yazan kim? Kitabı yazan bu konuları biliyor mu, kaç yıl öğretmenlik yapmış? Akademisyen mi? Bilmiyorsunuz. O kitaplara güvenmeyin. Ders kitabından başka bir şeye ihtiyacınız yok. Merdiven altında kurslar yapıyorlar. O kursları açanların büyük çoğunluğu, öğretmenleriniz gibi öğretmen olmak üzere buralara başvuruyorlar. Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar. Burada bu sınavı kazanmış, onlardan daha çalışkan, daha başarılı öğretmenleriniz varken, yıllarca öğretmenlik yapmış kişiler varken gidiyorsunuz. Akıl karı bir iş değil" diye konuştu.