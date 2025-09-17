FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık indirimden yana oy kullandığı ve karara muhalefet ettiği aktarıldı.

Bankanın açıklamasında, ekonomik faaliyette yılın ilk yarısında büyümenin ılımlı hale geldiği, istihdam artışının yavaşladığı, işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de bir miktar arttığı belirtildi.

Enflasyonun hızlandığı ve yüksek seyretmeyi sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin sürdüğü, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı ifade edildi.

Fed, faiz politikasına ilişkin gelecek adımların gelen veriler, ekonomik görünüm ve risk dengesine göre şekilleneceğini duyurdu.

Önceki adımlar

Fed, en son Aralık 2024'te faiz indirmişti. Banka, geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez indirime giderek politika faizini 50 baz puan düşürmüş, ardından kasım ve aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimler yapmıştı.

2025'in ocak ayında indirimlere ara veren Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz toplantılarında ise faiz oranlarını sabit tutmuştu.

Son açıklanan veriler, ABD'de tüketici fiyatlarının ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldiğini, tarım dışı istihdamın ise 22 bin artışla beklentilerin altında kaldığını ortaya koymuştu. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükselmişti.