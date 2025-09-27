Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik

Gazze'deki saldırılar sonrası sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarında adı geçen Sarıyer Kola, tepkilere yanıt verdi. Firma, tamamen yerli ve milli bir marka olduklarını vurgulayarak, Pepsi ile bağlarının 2024 yılında sona erdiğini açıkladı. Oğuz Holding CEO'su Hüseyin Oğuz neden kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden Gazze lehine bir açıklama yapılmadığı yönündeki soruya ise "Markamız boykot sayesinde büyüdü ama biz bu durumu suistimal etmek istemedik. Ticari kaygı güdüyormuşuz gibi anlaşılmasını istemediğimiz için açıklamaları kurumsal değil, kişisel hesaplardan yaptık." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 22:30, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 22:39
Yazdır
Sarıyer markasının (Oğuz Holding) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Boykot Dedektifi platformunu ziyaret ederek sosyal medyada gündeme gelen eleştiriler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Boykot Dedektifi: "Sarıyer Kola Gazze için sessiz kaldı"

Gazze'de yaşanan soykırım sonrasında İsrail'e destek veren firmaları ifşa eden Boykot Dedektifi hesabı, geçen hafta yaptığı paylaşımda, Sarıyer Kola'yı boykot listesine aldığını duyurdu. Hesabın sahibi Erdem Özveren, markanın yerli olmasına rağmen 7 Ekim sonrası büyümesine dikkat çekerek Gazze lehine herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

Sarıyer Kola: "Biz %100 yerli ve milli bir firmayız"

Oğuz Holding tarafından geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Sarıyer Kola'nın yerli kaynaklarla üretim yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"5 ayrı üretim tesisimizde özverili çalışanlarımızla üretim yapıyor, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Videoda görülen ödül plaketi yaklaşık dört yıl önceye aittir, güncel faaliyetlerimizle ilgisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli bir marka olarak, tüm üretimimizi bağımsız şekilde sürdürüyoruz."

Hulusi Oğuz: "Pepsi ile bağımız 2024'te bitti"

Sarıyer Kola'nın sahibi Hulusi Oğuz, Boykot Dedektifi'ne bugün (27 Eylül 2025) yaptığı ziyarette, Pepsi ile olan sözleşmenin 2024 yılı Kasım ayında sona erdiğini açıkladı. Oğuz şunları söyledi:

"Pepsi ile 2021'de 36 aylık bir sözleşme yapmıştık. En son üretimi 2024 yılının 8'inci ya da 9'uncu ayında gerçekleştirdik. Sözleşmemiz bittikten sonra Pepsi'ye üretim yapmadık. 2022'de aldığımız ödül de o döneme aittir, güncel bir bağımız yoktur."

Oğuz, kazançlarını Türkiye'de değerlendirdiklerini belirterek "Diğer firmalar gibi kazancımızı yurt dışına götürmüyoruz. Benim sosyal medya hesaplarımda Gazze ile ilgili pek çok paylaşım yaptım. Filistin'i ziyaret etmiş biriyim, her namazda Filistin için dua ediyoruz." dedi.

"Kurumsal hesaplardan açıklama yapmadık, çünkü suistimal etmek istemedik"

Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden neden açıklama yapılmadığına ilişkin soruya ise Oğuz şu yanıtı verdi:

"Evet markamız boykot sayesinde büyüdü ama biz bu durumu suistimal etmek istemedik. Ticari kaygı güdüyormuşuz gibi anlaşılmasını istemediğimiz için açıklamaları kurumsal değil, kişisel hesaplardan yaptık."

