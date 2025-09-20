Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Bakan Uraloğlu ve Bak Rize'de: Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınması gereken önlemleri aldıklarını belirterek, "Şu anda bir ekip, ekipman anlamında herhangi problem yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 22:26, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 22:28
Bakan Uraloğlu ve Bak Rize'de: Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

Rize'de sağanak nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İkizdere ilçesinde gazetecilere, dün sabahtan itibaren başlayan yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon'un bir kısmında olmak üzere en fazla Rize'de etkili olduğunu söyledi.

Uraloğlu, yağmur başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler olduğunu dile getirerek, "Bu da 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10'u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine, valiliğimizin koordinasyonunda, belediye başkanlarımızın koordinasyonunda, dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı." ifadesini kullandı.

Dolayısıyla herhangi bir can kaybı yaşanmadığının altını çizen Uraloğlu, kentte yağmurun devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, beraberindeki ilgililerle 3 ana noktada incelemede bulunduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa bir ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında, özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgede yol birkaç noktadan kesilmiş durumda ve orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Hemen oradaki ekiplerimiz şu anda işbaşında ve müdahale etmeye devam ediyorlar ama elbette yağmur devam ediyor ve su seviyesi çok ciddi şekilde yükselmiş."

Çayeli-Kaptanpaşa yoluna gittiklerini de ifade eden Uraloğlu, "Orada tek noktada yol kesilmiş durumda. Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimiz müdahale ederek, oradaki geçişi sağlamış olacaklar." diye konuştu.

Uraloğlu, Rize ile Erzurum arasındaki İyidere-İkizdere yolunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık İkizdere'ye 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı, suyu, debiyi taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok maalesef ama takip ediyoruz. Hemen arkamızdaki ilçemizde, İkizdere'de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, belediyemizle, valiliğimizle, kaymakamlığımızla. Burayı açar açmaz, bu yolu ana yolu trafiği açmış olacağız."

Yağmurun devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip, ekipman anlamında herhangi problem yok. Bugün olan olayda yine bu İkizlere yolunda 5 vatandaşımız bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi çok şükür. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Allahu Teala beterinden saklasın. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de yakından heyetimizle beraber takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Can kaybı olmadığı için çok çok seviniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kentte etkili olan yağışların ardından bölgede incelemede bulunduklarını aktaran Bak, "Yağış devam ediyor. Yukarıda kontrollü bir şekilde arkadaşlarımız herkes görevinin başında. Tabii bizim vatandaşlarımızdan ricamız lütfen dere kenarlarına yaklaşmasınlar, tehlikeli yerlerde bulunmasınlar, kendilerine dikkat etsinler. Çok çok önemli." dedi.

Bak, yoğun bir yağış yaşandığına dikkati çekerek, "Biz burada kalacağız, takip ediyoruz. Bütün ekipler sahada. Özellikle de tesislerin boşaltılması, bungalov tipli yerlerin ve otellerin boşaltılması çok çok önemli. Can kaybı olmadığı için çok çok seviniyoruz. Özellikle de kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Bak, "Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun. Tekrar söylüyoruz, uyarıyoruz. Lütfen dere kenarlarından, riski yerlerden uzak duralım." diye konuştu.

Bakan Bak, kentteki kapalı olan 33 köy yolunun 23'ünün açıldığını da kaydetti.

Bakanlar Uraloğlu ile Bak'a incelemelerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer de eşlik etti.

