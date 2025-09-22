Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan "yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görüntüleri paylaşan market çalışanı ve videoyu yayan 4 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir market çalışanı, 150 liraya alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 liraya satılarak nasıl yüzde 200 kar elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığını belirtti.

"Mizah amaçlı paylaşım yaptım"

Bakanlık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, videoda adı geçen ayçiçek yağı üreticisi firmanın, iddia edilen 151,50 liralık tedarik maliyetinin 2023 yılına ait olduğunu ve güncel maliyetlerle ilgisi bulunmadığını açıkladığı kaydedildi.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitler sonucunda, videoyu çeken kişinin Abdullah Gülşahin olduğu ve görüntülerin Hatay'daki "Tek Market" isimli iş yerinde kaydedildiği belirlendi. Firma sahibi Gülşahin'in denetimler sırasında verdiği ve tutanakla kayıt altına alınan ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 liradır. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır." dediği aktarıldı.

Gözaltı ve suç duyurusu

Bakanlık, Gülşahin'in kendi ikrarı doğrultusunda konunun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu. Eylemin stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, Gülşahin'e 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin lira arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Ayrıca, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesi uyarınca İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve şüpheli Abdullah Gülşahin'in gözaltına alındığı ifade edildi.

Videoyu yayan hesaplar da mercek altında

Açıklamada, söz konusu görüntüleri araştırma yapmadan yayan "Misvak Caps", "ZAM Haber", "SİYAH SANCAK" ve "Denetle!" isimli sosyal medya hesapları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Bu hesapların yayınlarında gizli reklam yapıldığı şüphesiyle Reklam Kurulu tarafından da inceleme başlatıldığı, inceleme sonucunda bu hesaplara 850 bin lira ile 8 milyon 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açıklamasının sonunda, "Halkımızın güvenini istismar eden ve piyasa düzenini bozmaya dönük bu tür dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele etmek Bakanlığımızın en temel sorumluluklarından biridir. Kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan kişiler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde gereken tüm yasal işlemler ivedilikle ve titizlikle yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.


