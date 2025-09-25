İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ava gitmesini istemeyen annesini av tüfeğiyle öldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava gitmek isteyen bir genç ile annesi arasında tartışma çıktı. Genç, annesini av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 11:43, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 11:43
Ava gitmesini istemeyen annesini av tüfeğiyle öldürdü

S. Sivrikaya (22), dün akşam saatlerinde av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Annesi Durgül Sivrikaya (61) oğlunun ava gitmesini istemeyince, ikili arasında tartışma çıktı. Taştırma sırasında S. Sivrikaya elindeki av tüfeğiyle annesi yaraladı. Tüfek sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Durgül Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise S. Sivrikaya'yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

