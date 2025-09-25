MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
Ana sayfaHaberler Siyasi

Başkan Tugay'dan CHP'li Zeybek'e 'çöp toplama' yalanlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in "Depolama alanlarını bakanlık kapattı" açıklamasını düzelterek, "Harmandalı mahkeme kararıyla kapatıldı, bakanlık ise çözüm için yol açtı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 13:43, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 13:45
Başkan Tugay'dan CHP'li Zeybek'e 'çöp toplama' yalanlaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek; "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı." açıklaması yapmıştı.

Zeybek'in İzmir'deki çöp toplama sorununa ilişkin açıklamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt geldi. Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Bakanlık, şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı" ifadelerini kullandı.

"Sorun, ilçe belediyelerinin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı"

Tugay, Karşıyaka ve Buca'da yaşanan çöp birikintilerinin nedenini de açıkladı. Tugay, "Karşıyaka ve Buca'da şehir içerisinde çöplerin birikme nedeni, ilçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlardır" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

