BARÜ'de Mobbing ve İş Etiği Eğitimi Gerçekleştirildi

Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Washington'da Erdoğan-Trump zirvesi: Görüşme başladı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

BARÜ'de Mobbing ve İş Etiği Eğitimi Gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çevrim içi eğitim programında, iş yaşamında çalışanların karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biri olan mobbing konusu tüm boyutlarıyla ele alındı. "Mobbing ile İş Etiği" başlıklı program, alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 19:32, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 19:35
Yazdır
BARÜ'de Mobbing ve İş Etiği Eğitimi Gerçekleştirildi

Programa, Bartın Üniversitesi personelinin yanı sıra iş birliği içerisinde bulunulan çeşitli üniversitelerden ve ilimizdeki kamu kurumlarından katılım sağlandı. Toplamda 300'ü aşkın kişinin takip ettiği eğitim, geniş bir kitleye ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Eğitimin ilk oturumunda, Yeminli Sosyal Arabulucu, Mobbing İletişim-Yönetim BilirkişisiAtatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim GörevlisiJale Hülya Alcan, "Mobbing Nedir, Ne Değildir?" başlıklı sunumuyla katılımcılara seslendi. Alcan, mobbing kavramını kapsamlı biçimde açıklayarak, iş hayatında neyin mobbing olarak değerlendirilebileceğini, hangi davranışların ise bu kapsamın dışında kaldığını detaylı örneklerle aktardı.

Özellikle basına yansıyan somut haberler üzerinden yaptığı analizlerle konunun toplumsal ve bireysel etkilerine dikkat çekti.

İkinci oturumda ise, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Erzurum İl Temsilcisi Avukat Selçuk Yıldız, "Mobbingin Hukuksal Boyutu" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Av. Yıldız, mobbingin yalnızca bir etik sorun değil aynı zamanda ciddi bir hukuki mesele olduğunu vurgulayarak, iş yaşamında karşılaşılan mobbing vakalarının yargı süreçlerine nasıl yansıdığını ve çalışanların sahip oldukları yasal hakları ayrıntılı biçimde değerlendirdi.

Yıldız, özellikle kamu kurumlarında görev yapan personelin haklarının korunması noktasında farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Programın konukları arasında yer alan Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada derneğin çalışmalarını tanıttı. İşman,mobbing mağdurlarının yaşadıkları süreçlerde yalnız olmadıklarını vurgulayarak, derneğe başvuran her bireyin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, mobbingin hem çalışanların ruh

sağlığı hem de kurumların işleyişi üzerinde yıkıcı etkiler doğurduğunu hatırlatarak, bu tür eğitimlerin önemini dile getirdi.

Eğitim programı, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Mesut Kasap'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Kasap, Üniversite olarak çalışanların huzurlu, güvenli ve etik değerlere bağlı bir çalışma ortamında görev yapmalarının en temel öncelik olduğunu ifade ederek, Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bu eğitimlerin kurumsal gelişime önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kasap ayrıca, eğitim programının Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Akkaya'nın liderliğinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu süreçte her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi. Çalışanların haklarının korunmasına ve kurumsal işleyişte adaletin sağlanmasına büyük önem veren Rektör Akkaya'ya teşekkür eden Kasap, üniversite yönetiminin çalışan odaklı yaklaşımının bu tür eğitim faaliyetlerine yön verdiğini vurguladı.

Kasap konuşmasının sonunda, kıymetli katkılarından dolayı değerli eğitmenlere ve tüm katılımcılara da teşekkür ederek programı sonlandırdı. Programın ardından katılımcılar, oturumlarda paylaşılan bilgilerin yol gösterici olduğunu ifade ederek eğitimden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, "Mobbing ile İş Etiği" başlıklı bu eğitimle birlikte, çalışanların farkındalığını artırmayı, kurumsal işleyişte etik kültürünü pekiştirmeyi ve mobbingle mücadele konusunda etkin bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber