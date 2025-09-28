Araştırma: Bu gıdalar ömrümüzden çalıyor

Günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş gıdalar, uzmanlara göre sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. İçeriklerindeki koruyucu maddeler, renklendiriciler, aroma vericiler, ilave şeker ve yağlar farkında olmadan yaşam süresini kısaltıyor.

Sosisli sandviç başı çekiyor

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ömrü en çok kısaltan yiyecekleri sıraladı. Çalışmaya göre bir sosisli sandviç tüketmek insan ömründen ortalama 36 dakika götürüyor.

Jambon ve işlenmiş etler ikinci sırada

Araştırmaya göre, işlenmiş etlerden olan jambon ömrü 24 dakika, yapay tatlandırıcı içeren aspartamlı içecekler 12 dakika, cheeseburger ise 9 dakika kısaltıyor.

Uzmanlar uyarıyor

Beslenme uzmanları, bu tür gıdaların düzenli tüketilmesinin kalp-damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tetiklediğini belirterek vatandaşları doğal ve dengeli beslenmeye davet ediyor.