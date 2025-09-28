Togg Avrupa yolunda: Almanya'da ön siparişe çıkıyor

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, Avrupa'da yollara çıkmak için ilk adımı atıyor. Togg'un SUV modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F, 29 Eylül'den itibaren Almanya'da ön siparişe açılacak.

Togg'un geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunduğu T10F modeline yoğun ilgi gösterildi. Hızlı teslimat için sunulan 1000 araçlık kontenjan ilk gün doldu.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Togg, Avrupa'da da aynı güven standartlarıyla yollara çıkacak. İlk etapta 1000 adetlik satış planlanıyor, bunların 600'ünün yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Ön sipariş bedeli 1000 euro olarak belirlendi. Almanya'daki ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden gerçekleştirilecek.