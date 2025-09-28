Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
ABD 83 adet Roma Dönemi sikkesini Türkiye'ye iade etti

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) iş birliğiyle, Türkiye kökenli 83 adet Roma Dönemi sikkesi Türkiye'ye iade edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2025
ABD 83 adet Roma Dönemi sikkesini Türkiye'ye iade etti

Türkiye kökenli 83 adet Roma Dönemi sikkesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) iş birliğiyle, Türkiye'ye iade edildi. ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlenen sikkeler, Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'den teslim alındı. Türkiye ile ABD arasında 2021 yılında imzalanan ikili anlaşmanın somut bir sonucu olan bu iade, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneğini teşkil etmektedir.

"Ortaklığımız önümüzdeki dönemde başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır"

Roma İmparatorluğu dönemine ait 83 adet sikkenin iadesinin sağlanmasının Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini aktaran Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bugün gerçekleştirilen bu iade ise söz konusu anlaşmanın ne kadar başarıyla uygulandığının somut bir göstergesidir. Bu güçlü iş birliği sayesinde süreç hızlı, şeffaf, etkili bir şekilde yürütülmüş eserlerimizin güvenli bir biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır. Söz konusu 83 sikke Roma İmparatorluğu'nun 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basılmış dönemin siyasi ve askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan kıymetli kültürel varlıklarımızdır. Kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili makamlarına özellikle de son dönemde ortak çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir iş birliği geliştirdiğimiz Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine titiz katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü iş birliği yalnızca 2 ülke için değil uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır. İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır" ifadelerini aktardı.

"Bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum"

Söz konusu 83 adet sikkenin iadesinin Türkiye ile ABD arasındaki dostluğun somut bir sonucu olduğunu ifade eden ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler ise, "Bugün bu sikkeleri ev sahibi olan Türkiye'ye iade ediyoruz. Bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu Birleşik Devletler ve Türkiye'nin arasındaki uzun ve derin dostluğun çok güzel bir somut sonucu. Burada Birleşik Devletler Kurumları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hep birlikte çalışarak bu sonucu ürettiler. Ben böylesi iş birliklerinin gelişerek, derinleşerek devam edebilmesini ümit ediyorum ki sınırları aşan bu uluslararası kaçakçılık ağlarını yıkabilelim" açıklamalarında bulundu.

