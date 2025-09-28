Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Gerçeği Adli Tıp ortaya çıkardı: İşlemediği cinayet yüzünden aylarca hapis yattı!

Antalya'da Türkmenistan uyruklu İbadulla Abdullayev'i (63) darbederek öldürdüğü iddia edilen Alman uyruklu şüpheli, Abdullayev'in kalp krizinden öldüğünün belirlenmesi üzerine tahliye edildi.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 11:42, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 12:53
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde 19 Nisan'da gerçekleşen olayda, birlikte alkol alan Alman uyruklu A.K. (45) ile Abdullayev arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.K'nin darbesiyle yere düşen Abdullayev, bir süre sonra evinde hayatını kaybetti.

A.K'nin yanı sıra olay yerinde bulunan, Özbekistan uyruklu İ.V. (38) ve Ukrayna uyruklu A.A. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüpheli A.K, savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü arkadaşı Abdullayev evine kız arkadaşıyla uğradıklarını söyledi.

Abdullayev'in alkollü olduğunu ve kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden şüpheli, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendisine sadece iki tokat attım ve itekledim. Yere düşerken kafasını vurdu. Ardından arkadaşlarım ile Abdullayev'i evine taşıdık. Evine götürdüğümüzde nefes alıyordu. Hastaneye götürmek istedim. Ancak A.A. durumunu kontrol edip gerekirse hastaneye götüreceğini söyledi. Kız arkadaşım ile olay yerinden ayrıldım. Abdullayev'i öldürmemi gerektirecek bir husumet yoktur. Bana saldırması üzerine kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

- Adli tıp incelemesi kalp krizini ortaya çıkardı

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 15 Eylül 2025 tarihli raporunda maktulün kalp krizi sonucu öldüğü belirtilerek, darp ile ölüm arasında illiyet bağının olmadığı bildirildi.

Rapor üzerine sanık avukatı Şafak Baysal'ın verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesini inceleyen Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, alınan adli tıp raporu doğrultusunda suçun vasıf ve mahiyetinin şüpheli lehine değişme ihtimalini gözeterek A.K'nin tahliyesine karar verdi.

- "Kalp damar hastalığını bilmesi mümkün değildir"

Avukat Baysal, AA muhabirine, müvekkiline isnat edilen fiil ile ölüm arasında nedensellik bağının bulunmadığının bilimsel ve resmi bir mütalaa ile ortaya konduğunu söyledi.

Müvekkilin üzerine atılı "kasten öldürme" iddiasının tamamen çöktüğünü savunan Baysal, "Ceza hukuku bakımından failin kastı, ancak öngörebileceği ve bilme imkanı bulunan sonuçlarla sınırlıdır. Müvekkilin, mağdurun önceden mevcut ve ciddi derecede ilerlemiş kalp damar hastalığını bilmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Baysal, tahliye edilen müvekkilinin sınır dışı edilerek ülkesine gönderildiğini, bununla ilgili de gerekli itirazları yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde, İbadulla Abdullayev ile şüpheli A.K'nin evin bahçesinde tartıştıkları ve birbirlerine vurdukları, Abdullayev'in yere düştüğü yer alıyor.

