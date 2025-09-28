Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Meclis'te Sıfır Atık ve Sosyal Sorumluluk Çalışmalarıyla büyük tasarruf

TBMM, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda uyguladığı Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri dönüşümünü sağladı, enerji ve su tasarrufu elde ederken sosyal sorumluluk projeleriyle de ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan 28. Dönem 3. Yasama Yılı faaliyet raporuna göre, Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Meclis'te 2018'den beri uygulanıyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında "organik, geri dönüşmeyen, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar" olarak ayrılan atık ayrıştırma kumbaraları, Meclis yerleşkesinde bulunan binalarda her kata yerleştirildi.

Mutfaklarda yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ve çay ocaklarında toplanan çay posaları, organik gübre olarak değerlendirilmek üzere biriktirildi.

Mutfaklarda kızartma sonrası oluşan bitkisel atık yağlar, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanına götürülen tehlikeli atıklar, atık pil kutularında toplanan atık piller, atık madeni yağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara bertarafı ve geri kazanımı için teslim edildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, 1 Ekim 2024 ila 21 Temmuz 2025'te, 67 bin 700 kilogram kağıt, 4 bin 420 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 975 organik atık, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 cam ve 1310 kilogram metal geri dönüşüme kazandırıldı.

Geçen Yasama Yılında, 2 bin 800 kilo atık plastiğin geri kazanılmasıyla 7 bin 302 litre petrol tasarrufu, 4 bin 420 litre bitkisel atık yağın geri dönüştürülmesiyle 4 bin 420 litre biyodizel kazanımı, 1730 kilogram atık cam ve 1310 kilogram metalin geri kazanılmasıyla 3 bin 780 kilogram ham madde tasarrufu, 1720 litre atık motor yağının geri dönüştürülmesiyle 1290 litre baz yağ kazanımı, 2 bin 975 kilogram biyobozunurun geri dönüştürülmesiyle 590 kilogram kompost gübre kazanımı sağlandı.

67 bin 700 kilogram atık kağıdın, 2 bin 800 kilogram atık plastiğin, 1730 kilogram atık camın, 1310 kilogram atık metalin geri dönüştürülmesiyle 183 metreküp atık depolama alanı tasarrufu, 294 bin 650 kilovat enerji tasarrufu, 1895 metreküp su tasarrufu sağlandı, 12 bin 274 kilogram sera gazı salınımı engellendi.

67 bin 700 kilogram atık kağıdın geri kazanılmasıyla 1151 ağacın kesilmesi önlendi, 4 bin 420 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlanarak, 4 milyar 420 milyon litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Meclis Başkanlığı, sosyal sorumluluk projelerine de destek verdi.

Bu kapsamda, mutfaklarda üretilen ve resepsiyon yemeklerinde servis edilen üretim fazlası yemekler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

Tabaklarda kalan artık yemekler Gölbaşı Belediyesinin katkısıyla, hijyenik kaplarda toplanarak Gölbaşı'nda bulunan hayvan barınağına gönderildi.

TBMM'deki giysi toplama kutularında 959 kilogram kıyafet toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca TBMM'de toplanan yaklaşık 700 bin (100 çuval) meşe palamudu, 81 ile dağıtılarak doğaya kazandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne verildi.

