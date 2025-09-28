Tarihi rekora 7 gol kaldı!
Mauro Icardi, son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ın en dikkat çeken ismi oldu. Şimdi ise kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için gün sayıyor. Hagi'nin rekorunu kırmasına sadece 7 gol kaldı!
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 16:20, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 16:23
Galatasaray'da son haftaların en dikkat çeken ismi Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu.
Karagümrük, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında ağları sarsan Icardi, Alanyaspor karşılaşmasında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.
Geçen sezon kasım ayında Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan 32 yaşındaki forvet, bu süreçten güçlü şekilde döndü.
Icardi, sarı-kırmızılı formayla toplam 4 sezonda takımına tam 47 puanlık katkı sağladı.
Icardi şimdi Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.
Attığı gollerle kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olma yolunda ilerleyen Arjantinli, 7 gol daha bulması halinde 72 gol atan efsane isim George Hagi'yi geride bırakacak.