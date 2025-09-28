EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Ünlü Futbolculardan İsrail'e boykot çağrısı!

Pogba, Ziyech ve 48 futbolcu, İsrail'in tüm uluslararası organizasyonlardan çıkarılması için dilekçe imzaladı. TFF de FIFA'ya tarihi bir mektup gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 19:42, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 19:46
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepkiler sürerken, spor camiasından da dikkat çekici bir adım geldi.

BBC'nin haberine göre; aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 48 sporcudan oluşan bir grup futbolcu, İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi talebiyle bir dilekçe imzalamaya karar verdi.

Pogba ve Ziyech imzacılar arasında

Dilekçeye imza atan isimler arasında, Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco forması giyen Paul Pogba ve bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra, eski Ipswich Town kaptanı Sam Morsy gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

TFF'den FIFA ve UEFA'ya resmi çağrı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da konuyla ilgili bir adım attı. Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif organizasyonlardan men edilmesi talebiyle FIFA, UEFA ve tüm üye futbol federasyonlarına hitaben resmi bir mektup göndererek çağrıda bulundu.


