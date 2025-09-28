Ünlü Futbolculardan İsrail'e boykot çağrısı!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepkiler sürerken, spor camiasından da dikkat çekici bir adım geldi.

BBC'nin haberine göre; aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 48 sporcudan oluşan bir grup futbolcu, İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi talebiyle bir dilekçe imzalamaya karar verdi.

Pogba ve Ziyech imzacılar arasında

Dilekçeye imza atan isimler arasında, Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco forması giyen Paul Pogba ve bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra, eski Ipswich Town kaptanı Sam Morsy gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

TFF'den FIFA ve UEFA'ya resmi çağrı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da konuyla ilgili bir adım attı. Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif organizasyonlardan men edilmesi talebiyle FIFA, UEFA ve tüm üye futbol federasyonlarına hitaben resmi bir mektup göndererek çağrıda bulundu.



