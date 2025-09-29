Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
18 ilde 41 kişinin tutuklandığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen 46 şüphelinin yakalanıp, 41'inin tutuklandığı dev operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen paravan şirketler operasyonunda 46 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklanırken aylar süren operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.

Sosyal medyadan tuzak, sahte uygulamalarla milyonluk vurgun

Uluslararası bağlantıları olan organize suç örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kar vaat eden şüphelilerin, mağdurları özel olarak geliştirilmiş sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdiği tespit edildi. Sözde yatırım uygulamalarında aldatıcı ara yüzler, sahte kazanç grafikleri ve hileli temalar kullanıldı. Böylece mağdurlar paralarının katlanarak arttığını düşündü.

Paravan şirketler üzerinden devasa kara para ağı

Gerçekte ise yatırılan paralar örgütün kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden aklandı. Her bir paravan şirkette yalnızca bir ayda 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi yapıldığı ortaya çıktı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, paraların döviz bürosu ve kuyumcuların hesaplarına aktarılıp altın ve dövize çevrildiği, bilahare yurtdışına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. İstanbul ve Gaziantep merkezli, yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün tam bir finansal ağ kurduğu deşifre edildi.

984 milyon lira dolandırıcılık, 5 milyar liranın üzerinde işlem hacmi

Suç örgütünün hileli grafikler ve paravan şirketler üzerinden oluşturduğu finansal ağ ile 537 vatandaşın kandırıldığı, toplamda 984 milyon liranın dolandırıldığı, paravan şirketlerin işlem hacminin ise 5 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi.

Kuyumcudan mühendise, işadamından galericiye 52 şüpheli

Hiyerarşik ve piramit şeklinde örgütlenen suç örgütünde; kuyumcu, elektronik mühendisi, işadamı, teknoloji mağazası sahibi, GSM bayii, mali müşavir, muhasebeci, satış temsilcisi, oto galerici ve bilgisayar programcısı gibi çeşitli mesleklerden 52 şüpheli tespit edildi.

Aramalarda silah ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal (cep telefonu, tablet, bilgisayar, flaş bellek), paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri, çok sayıda doküman, 2 tabanca ve 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

46 gözaltı, 41 tutuklama

18 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ile örgütün İstanbul ve Gaziantep sorumlularının da aralarında bulunduğu 41 kişi; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma" ve "Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklandı.

