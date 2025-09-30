Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Son zamanlarda okullarda yaşanan akran zorbalığına Çanakkale'de bir yenisi eklendi. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından tekme tokat dövüldü. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

30 Eylül 2025 18:22
Çanakkale'de 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.

Olay 4 gün önce Bir Meslek Lisesi'nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkarak kapıya yönelen M.D.Y. (14), yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.

İddiaya göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Ancak Y.C. kavga çıkardı ve arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz gencin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti.

Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen M.D.Y. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okulda gözaltına alınan Y.C. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yoğun bakım servisinin önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Hasan Y. ise "Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki. Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikayetçiyiz" diye konuştu.

