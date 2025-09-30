Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

Türkiye'de işsiz sayısı ağustos ayında 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 19:10, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 19:11
Yazdır
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin oldu. İşsizlik oranı da 0,4 puan yükselerek yüzde 8,5 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak kaydedildi.

İstihdamda artış

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü ise 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 54,0'a yükseldi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,9 olarak belirlendi.

Genç işsizlik yüzde 16

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,8 puan artışla yüzde 16'ya çıktı. Bu grupta işsizlik erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

Çalışma süresi düştü

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber