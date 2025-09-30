TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin oldu. İşsizlik oranı da 0,4 puan yükselerek yüzde 8,5 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak kaydedildi.

İstihdamda artış

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü ise 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 54,0'a yükseldi. Katılım oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,9 olarak belirlendi.

Genç işsizlik yüzde 16

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,8 puan artışla yüzde 16'ya çıktı. Bu grupta işsizlik erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

Çalışma süresi düştü

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.