Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini

2025'teki asgari ücret zam oranını doğru tahmin eden ABD'li banka JPMorgan, 2026 yılı için de öngörüsünü paylaştı. Bankanın açıkladığı asgari ücret artış tahmininin, enflasyon beklentisinin gerisinde kalması dikkat çekti. İşte dev bankanın 2026 yılı için asgari ücret tahmini...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 15:47, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 15:50
Yazdır
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin de tahminini açıkladı.

2025 yılında net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Böylece 2024'te 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.

Yabancı bankalar 2025 yılı asgari ücreti belirlenmeden önce art arda asgari ücret tahminlerini paylaşmış ve JPMorgan yüzde 30'luk artış tahmiyle asgari ücreti nokta atışı tahmin etmişti.

Tahminini açıkladı: 2026'da asgari ücret ne kadar olur?

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; ABD'li banka JPMorgan 2026 yılına ilişkin asgari ücret tahminini de paylaştı. Banka 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artacağını öngördü.

Banka tarafından yayımlanan notta "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6" ifadelerine yer verildi.

Bankanın tahmininin geçen yıl olduğu gibi 2026 için de tutması durumunda net asgari ücretin 26 bin 525 TL olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber