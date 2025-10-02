Edirne'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 16:44, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 17:19
Gözaltına alınan İ.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Enez Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Dün, Enez ilçesine bağlı Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıkmış, N.S. ve E.K'yi yanındaki av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla İ.U. gözaltına alınmıştı.