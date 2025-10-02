Edirne'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Dün, Enez ilçesine bağlı Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıkmış, N.S. ve E.K'yi yanındaki av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla İ.U. gözaltına alınmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net