MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama

Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 10:49, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 10:52
Yazdır
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu sürüyor...

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu.

AİHM İHLAL KARARI VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz'da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

AVUKATI 8 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman iki gün önce (29 Eylül) X'ten 'Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!' başlıklı bir metin yayınlamıştı.

Karaman, ihlal kararının üçüncü ay dönümüne, yani 8 Ekim'e kadar hükümet itiraz etmediği takdirde AİHM'in kararının kesinleşeceğini ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını gerekeceğini belirtmişti.

MHP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMDEN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AİHM KARARI ANAYASA'YI BAĞLAR"

Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını söyledi.

"ELBETTE BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR"

Yıldız, CNN Türk'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum." dedi.

"GENEL AF OLMAZ"

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber