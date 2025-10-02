Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilenlere yönelik iki operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net