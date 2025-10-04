Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Yolculuk sırasında sancıları artan anne, hastaneye ulaşamadan aracın arka koltuğunda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aygün, büyük bir şaşkınlıkla aracı hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Hastaneye varıldığında, sağlık ekipleri bebeğin göbek bağını taksinin içinde kesti. Anne ve bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Hemşire göbek kordonunu taksinin içinde kesti"

Taksi şoförü Samet Aygün, yaptığı açıklamada, durakta beklerken acil bir anons geldiğini ve hemen adrese gittiğini söyledi.

Yaşadığı anları anlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş

Aileye ücretsiz ulaşım sözü

Aygün, bu özel olayın ardından aileye anlamlı bir jest yapmaya karar verdiğini belirtti.

Yaşadığı olayın ardından aileye jest uygulayan Aygün, " Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını Evren Taksi olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" ifadelerini kullandı.