Kurtulmuş: Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk milletvekili ve 21 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Burada özel bir konu dolayısıyla bir araya geldik. Bildiğiniz gibi şu anda 3 değerli milletvekili arkadaşımız, Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve Bursa Killetvekilimiz Mehmet Atmaca kardeşlerimiz Vicdan wemisinde İsrail'e doğru. İsrail'in ablukasını kırmak için Filistin kıyılarına doğru yol alırken maalesef dün gece hukuksuz bir şekilde uluslararası karasularında seyri sefer halindeyken gemilerine müdahale edildi ve kendileri alıkonuldu. Gemide 21 Türk vatandaşımız var. Milletvekili arkadaşlarımızın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ve ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelecekler. Bu toplantımızın amacı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her birimizin bu değerli arkadaşlarımızın bu çabalarında kendilerinin yanında olduğumuzu. onlarla dayanışma içinde olduğumuzu hem Türkiye kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna göstermek için burada bu birleşimde bir araya geldik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gazze konusunda devlet ve milleti ile hemfikir şekilde hareket eden ülkelerden biri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın sesi, milletin vicdanı olarak yedi kere bir araya gelerek, bu konuyla ilgili İsrail'in saldırganlıklarını kınayan bildirileri ittifakla kabul etti. Bu çerçevede bugün de ortaya koyduğumuz bu çabanın takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İki yıl içerisinde İsrail'in bu kadar büyük insanlık suçları işlemekle birlikte diğer taraftan da başka bir önemli gelişme gerçekleşti. Artık çanlar İsrail için çalıyor. İsrail öncelikle Uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulundu. Önümüzdeki günlerde yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ara karar vermesi bekleniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalmış olması İsrail için bir başka çandır ve onlar için bir yerde sonun başlangıcını ifade eden gelişmedir. Üçüncüsü ise hiç şüphesiz bugün de yaşadığımız onun bir parçası. Uluslararası sularda insanlığın vicdanını temsil eden çok sayıda ülkeden çok sayıda aktivistin bir araya gelerek ortaya koydukları, Akdeniz'deki çeşitli ülkelerin limanlarından yola çıkarak Gazze kıyılarına doğru ulaşmak için gayret sarf ettikleri Sumud Filosu'nun eylemidir" dedi.

"Arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir"

TBMM'den çok güçlü bir şekilde Vicdan gemisine yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan, zaten uluslararası sularda oldukları için korunma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez. Türkiye bunu tolere etmez. Bunun ötesinde bir an evvel İsrail'in harekete geçerek en kısa zamanda bu hukuksuz, kanunsuz eylemine son vermesini kendilerine uyarıyoruz. Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni bütün uluslararası parlamenter asamblelerin başkanlarına göndereceğim ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına da aynı metni göndereceğiz. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.