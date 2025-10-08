İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 300 kilometre mesafede saldırarak gaspettiği Vicdan gemisinde bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, diğer vekiller ve aktivistlerimizle birlikte Aşdod Limanı'na ulaştı.

Geminin limana çekilmesinin ardından Sema Silkin Ün ve beraberindekiler, gemiden indirildikten sonra daha önce Sumud aktivistlerinin de tutulduğu Ktzi'ot Cezaevi'ne nakledilecekleri bildirildi.

Milletvekili Ün, diğer vekiller ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi, morallerinin güçlü olduğu ifade edildi.