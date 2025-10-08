Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
08 Ekim 2025
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın yarın Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, söz konusu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması öngörülüyor.

Toplantı vesilesiyle katılımcılar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Uluslararası Konferans"ı müteakip gelişmeleri ve bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının yansımalarını da ele alma imkanı bulacak.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, New York'ta ABD Başkanı Trump'la yapılan toplantıya da katılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri) birlikte; ABD, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri davet edildi.

Bakan Fidan'ın Paris'teki toplantıda, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın toplantıda ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.

