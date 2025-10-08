Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
55 yaşında okuma-yazma öğrendi, 70'inde kitap yazdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Naşide Can, 55 yaşında 4 hafta sonu gittiği 8 saatlik kursla okuma ve yazma öğrenip 70 yaşında kitap yazdı. Yazdığı kitapların geliriyle okul yaptırmak isteyen Can, yazmaya devam edecek hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyor.

Haber Giriş : 08 Ekim 2025 20:53, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 20:54
Çermik ilçesinde yaşayan Naşide Can, 8 yaşında okula gitmek istediği için babası kendisini döverek eğitim hayatının başlamasına izin vermedi. Bir hafta yemek yemeyen Can, bu süre zarfında günlerce dayak yedi. Eğitimine izin verilmeyen ve okuma hayaliyle büyüyen 70 yaşındaki Naşide nine hayalini, 55 yaşında sadece 4 hafta sonu gittiği kursta aldığı toplam 8 saatlik eğitimle gerçekleştirdi. Eğitim açlığı yaşayan Can, 7 çocuğunu okutup bu açlığını giderdi. Evlatlarını evlendiren Can, bu sefer yaşadıklarını yazmaya başladı. Okuma ve eğitim açlığını gideremeyen Can, satacağı kitaplardan elde edeceği gelirle bir okul yaptırma hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Okula gitmek için aç kaldı, babasının inadını kıramadı

Naşide Can, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 7 çocuğunun olduğunu, 8 yaşında okula gitmek istediğini, okula aşık ve eğitim açı olduğunu söyledi. Anne ve babasının okula gitmesine izin vermediğini ifade eden Can, dayak yediğini, bir hafta yemek yemediğini belirterek, "Yine dayak yedim, yine izin vermediler. Hayal kurdum, büyüdüm. O zaman kaymakam, değerli bir komşumuz eve geldi izin almak için babam, izin vermedi. Komşumuz, 'Naşide'yi bana vereceksiniz' dedi. 'Al götür, kes' dedi. 'Ama benim kızım çok küçük, niye istiyorsun' dedi. Dedi, 'Bunu götürüp okutacağım.' Ona da yok dedi, Naşide'yi okula göndermem dedi. 'Naşide, bizim elimiz ayağımız, işimizi yapan olmaz' dedi. Ondan sonra dantel işlemeye başladım. Bir günde 7 metre dantel işledim. İlk öğrendiğim vakitti. 'Çalışıyorsun işte, okulu ne yapacaksın' dedi. Sonra içime gömdüm, büyüdüm, evlendim" şeklinde konuştu.

Kitabın geliriyle okul yaptırmak istiyor

Hayal kurduğunu okursa bu çektiklerini kaleme alacağını ve kitabın geliriyle de okul yaptıracağını düşündüğünü vurgulayan Can, "Çünkü eğitim açıyım. 40 yaşında Kur'an kursuna gittim. 55 yaşlarındaydım, dükkan açtım. Matematiğim çok kuvvetliydi ama okuma yazmam yoktu. Her şeyi kafamda üretiyordum. Yetişkinler okulu açıldı. 4 hafta sonu gittim. 2 hafta sonu birinci kademe, 2 hafta sonu ikinci kademe okula gittim. Ondan sonra devam edip öğrendim. 8 saatte okumayı öğrendim. Her hafta sonu 2 saatti. Çünkü çalışıyordum, zamanım yoktu. Çocuklarımı okutmaya başladım. Hepsi şu anda çok güzel yerlerde. Sağ olsunlar onlarda beni utandırmadılar. Hatta oğlum 6 üniversite bitirdi. Sonra çocuklarım evlenip iş sahibi oldu. Yalnız kaldım, başladım yazmaya. Hayal kurdum, bu hayalin üstüne gideceğim. Hayatımı yazdım, çocukluktan evlenene kadar, evlilikten bu zaman kadar. Kitabın ismini de 'Naşide Güneydoğunun çileli çocuğu' koydum, kitap inşallah satılır. Devlet büyüklerim, değerli iş adamlarımız yardım ederlerse çok sevinirim. Bir okul yaptırayım. Çocuklarım bir tarafımı doyurdu, ancak bir tarafım eğitim açı. Bir okul yaptırırsam doyarım'' dedi.

Ne kadar düşüp çile çektiyse hiç pes etmediğini kaydeden Can, "Elhamdülillah çocuklarım da okudu. Biri avukat, hemşire, öğretmen, ilahiyatçı var, biri kurs öğretmeni, oğlum da sağlıkçıydı, şu anda ticaretle uğraşıyor. Çok takdir topladım, örnek oldum. Hedefim ilerlemek ve okul yapmak. Okulun önünde kurdele kesmeyi, hepinizi davet etmeyi hayal ediyorum. Herkes çocuğunu okutsun. Okuyan insan dünyaya meydan okur, okumayan da zindan okur. Ama tek okuma değil. Okusun, geliştirsin, hayal kursun üstüne gitsin. Düşüncenin gücü ayrı bir şeydir" şeklinde konuştu.

