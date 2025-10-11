Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!

EPDK'nın Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat panolarına ilişkin oldu. Artık birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda panolarda yer alan akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım şekli ve görsellerin birbiriyle uyumlu olması zorunlu olacak ve farklı fiyat gösterimine izin verilmeyecek.

Bugünden itibaren geçerli



Geçici maddeye göre, ilan panolarındaki aykırı uygulamalara 31 Aralık 2025'e kadar son verilecek. Bu tarihe kadar istasyonların panolarını düzenlemeleri gerekecek. Yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, petrol piyasasına ilişkin mevzuatta yer alan bazı ifadeler güncellenirken, "Yeni Türk Lirası" ibaresi "Türk Lirası" olarak değiştirildi.

Yeni düzenleme kapsamında tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki defa lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul kararıyla onaylanacak. Söz konusu değişiklikler onayla belirtilen tarihte yürürlüğe girecek. Başvurular ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilecek ve onaylı tarifelerin herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak.

Ayrıca, bildirime tabi tarifeler, kurumun internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girecek, değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak ve onay gerektirmeyecek.

EPDK, fiyat listelerinin değiştirilmesine ilişkin usulleri de netleştirdi. Buna göre, fiyat listeleri Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek ve bildirimin yapıldığı günü izleyen günden itibaren yürürlüğe girecek.

PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"g) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde ve beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Yeni Türk Lirası" ibareleri "Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ", zeyilnamelerini" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Tarifeler, değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle yürürlüğünün durdurulmasına kadar uygulamada kalır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Onaya tabi tarifelerin değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki defa lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul kararıyla resen yapılır. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az doksan gün sonra yeni tarife değişikliği başvurusunda bulunulabilir.

(2) Tarife değişikliği başvurularının incelenmesi sonucu var ise tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilerek eksikliklerin giderilmesi için on iş günü süre verilir. Usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan tarife değişikliği başvuruları, Kurum internet sayfasında on iş günü süreyle ilan edilir.

(3) İlan süresi içerisinde, tesisten hizmet aldığını kanıtlayan kişiler, tarife değişikliğine itiraz edebilir. İtirazlar, lisans sahibine bildirilerek on iş günü içinde lisans sahibinden tarife değişikliği başvurusunu değiştirmesi veya itiraza karşı görüş hazırlaması istenir.

(4) Tarife değişikliği başvuruları ve varsa itiraz evrakı, ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilir. Tarife değişikliği talebi, Kurul Kararıyla onaylanır veya ret olunur. İtiraz üzerine, 15 inci madde çerçevesinde resen işlem yapılabilir. Gerekçeli ret veya resen değişiklik kararları ilgiliye on iş günü içinde bildirilir.

(5) Onaya tabi tarife değişiklikleri, onayda belirtilen tarihte uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- (1) Bildirime tabi tarifeler, tarife değişikliği bildiriminin yapılması üzerine ilgili tarifenin Kurum internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.

(2) Metodolojiye ilişkin tarife değişikliği bildirimleri değerlendirilerek tarife değişikliğinde;

a) Depolama tesislerinde erişimi kısıtlayıcı hükümlerin olması,

b) Petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğurabilecek hükümlerin bulunması,

c) Depolama tarifesinin tip tarifeye veya ekonomik göstergelere ve emsal tarifelere uygun olmaması,

hallerinde tarife değişikliği bildirimi iade edilerek eski tarifenin uygulanmasına devam olunur. İadenin gerekçeleri ilgiliye tebliğ edilir.

(3) Bildirime tabi tarifeler onay gerektirmez."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- (1) Fiyat listelerinin değişiklikleri; 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında, bildirim yükümlüleri tarafından yapılır, bildiriminin yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki akaryakıt ismi, fiyat bilgileri, görsel, yazım şekli, punto büyüklüğü ve benzeri birbiriyle aynı olmalıdır. İlan panosunun en alt kısmında indirimli fiyata, indirim şartının açıkça yazılması ve ilan panosuyla aynı görsel özelikleri taşıması halinde yer verilebilir. İlan panosu haricinde herhangi bir farklı fiyat gösterimine yer verilemez."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Piyasaya uyum

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı uygulamalara, 31/12/2025 tarihine kadar son verilir."

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.