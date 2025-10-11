Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Sitelerde evcil hayvan krizi: Komşu gerilimi mahkemeye taşınıyor

Site sakinleri; yaralanma riski, gürültü ve temizlik sebebiyle evcil hayvan istemiyor. Mahkemelere bile taşınan bu meseleyle ilgili kanunda durum net; evcil hayvan beslemek için sitenin yönetim kurulu onayı gerekiyor.

Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:38
Sitelerde evcil hayvan krizi: Komşu gerilimi mahkemeye taşınıyor

Ülkemizde evcil hayvan sayısı 19 milyon ile rekor kırdı. Ancak bu durum sorunları da beraberinde getirdi. Birçok yönetim toplantılarında bu konu ilk sıraya yerleşti. "Evcil hayvan beslemek yasak mı, serbest mi?" sorusu, hem hayvanseverlerin hem de site sakinlerinin gündeminde. Özellikle köpeklerin havlama sesleri, apartman içindeki kokular ve ortak alanlara bırakılan dışkılar, tartışmaların odağında yer alıyor. Bazı sitelerde yaşanan gerginlikler mahkeme salonlarına kadar taşınmış durumda. Kimileri hayvanların siteden uzaklaştırılmasını talep ederken, kimileri bu durumu "hayvan haklarına aykırı" olarak değerlendiriyor.

YASAL İZİN, HER ZAMAN TEK KRİTER DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, bu tartışmalara yasal bir çerçeve kazandırdı. Yönetmeliğe göre, artık apartmanlarda veya sitelerde kedi ve köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler, site yöneticisinden yazılı izin almak mecburiyetinde. Ancak yasal izin, her zaman tek kriter değil. Eğer bir apartmanın ya da sitenin yönetim planında evcil hayvan beslenmesini yasaklayan bir madde bulunuyorsa, bu hüküm geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla, yönetim planında açık bir yasak varsa, site sakini bu kurala uymakla yükümlü.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bir sitenin yönetim planı bütün maliklerin uyması gereken temel belge niteliğinde. Bu plan, genel kurulda oy çokluğuyla değiştirilebiliyor. Eğer site sakinleri çoğunlukla evcil hayvan beslenmesini destekliyorsa, bu karar yönetim planına işlenebiliyor. Ancak aksi yönde bir karar alınırsa, hayvan sahiplerinin site yönetimiyle anlaşmazlık yaşaması kaçınılmaz hale geliyor. Avukatlar, bu noktada hem hayvan sahiplerinin hem de yöneticilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Çünkü site yönetimi, gelen şikayetler üzerine hukuki işlem başlatma yetkisine sahip. Bu süreç, bazen para cezalarına, bazen de evcil hayvanın siteden çıkarılmasına kadar varabiliyor.

HER BEŞ EVDEN BİRİNDE KEDİ VEYA KÖPEK VAR

Statista Araştırma Şirketinin verilerine göre, 2010 yılında yaklaşık 8 milyon olan evcil hayvan sayısı bugün 19 milyonu aştı. Bu rakamın yüzde 85'ini kedi ve köpekler oluşturuyor. Aynı rapora göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 15'inde kedi, yüzde 5'inde ise köpek bulunuyor. Ancak bu artış, beraberinde önemli sosyal meseleleri de getirdi. Özellikle sitelerde, evcil hayvan besleme konusu kimi zaman huzursuzluklara yol açıyor. Gürültü, temizlik, saldırı endişesi ve ortak alan kullanımı gibi başlıklar, komşular arasında gerilim oluşturuyor. Uzmanlar, bu tartışmanın temelinde ortak yaşama kültürü eksikliğinin bulunduğunu söylüyor. Hayvanseverlerin sorumluluklarını yerine getirmesi, hayvan dışkılarının toplanması, havlama seslerinin azaltılması gibi tedbirlerle birçok problemin önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ

