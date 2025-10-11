Meteoroloji'den uyarı: Hafta sonu hava yağışlı ve soğuk olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların, özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 07:48, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 07:37
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.