Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikli otomobilde menzil oyunu...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin ikinci el elektrikli araç poliçelerine satıcının beyanıyla "uzun menzilli" ibaresi eklemesinin, tüketiciyi 200-300 bin lira fazla ödemeye sevk ettiğini belirtti. Şahin, menzil bilgisinin ruhsatta yer almaması ve poliçeye beyana göre işlenmesi nedeniyle sigorta şirketlerinin "tüketicinin yanıltılmasına aracılık ettiğini" savundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 17:52, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 17:58
Yazdır
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araçların poliçelerine satıcıların beyanına göre eklediği "uzun menzilli" ibaresinin tüketicileri mağdur ettiğini, sigorta şirketlerinin araç ruhsatındaki bilgileri esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Şahin, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin çeşitli problemlerle karşılaştığını dile getirdi.

Satıcının beyanına göre, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçesine "uzun menzilli" ibaresi eklediğini ve bu durumun ikinci el araç alacak tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Şahin, sigorta şirketlerinin araç özelliklerini esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Elektrikli araç satın alan tüketicilerin son dönemde en çok şikayetinin menzil konusunda olduğuna değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."

- "Beyana göre değil, ruhsata göre"

Beyana göre poliçeye yazılan menzil ibaresinin tüketiciyi yanılttığına dikkati çeken Şahin, "Tüketici, sigorta poliçesindeki 'uzun menzil' yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla burada sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Burada sigorta şirketinin de aracı kurum olarak sorumluluğu var. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir." ifadelerini kullandı.

Şahin, tüketicilere kontrol etmeden, servise gitmeden, teknik bilgileri almadan ikinci el araç almamaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çok fazla şikayet var bu konuda. Aynı aracı 200-300 bin lira daha fazlaya satabilmek adına uzun menzilli diye insanları kandırabiliyorlar. Sigorta şirketlerinin burada uyanık olması lazım. Sigorta şirketi ruhsatı eline alacak. Ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa sigorta şirketi de yazmayacak. Sigorta şirketine düşen beyana göre değil, ruhsata göre yazmak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber