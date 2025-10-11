Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih'te şüpheli ölüm: Bir kadın 5. kattan düştü, hayatını kaybetti

Fatih'te bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Düşen kadının çevresinde toplanan kalabalık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 13:15, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 13:33
Fatih'te şüpheli ölüm: Bir kadın 5. kattan düştü, hayatını kaybetti

Olay, saat 05.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31) isimli yabancı uyruklu bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle 5'inci kattaki evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ev arkadaşı gözaltına alındı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, evde kırık alkol şişeleri ve bardaklar bulundu. Aynı dairede yaşayan, Türkçe bilmeyen ve alkollü olduğu belirlenen Z.B. isimli yabancı uyruklu kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, evinin penceresinden düşen genç kadının çevresinde toplanan kalabalık güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok iyi insandı, bana alışveriş yapmaya gidip gelirlerdi"

Hayatını kaybeden kadını tanıdığını söyleyen kasap Feyzullah Akarcık, "Ben burada esnafım, benim müşterimdi. Çok iyi insandı, bana alışveriş yapmaya gidip gelirlerdi. Ama gece kendini aşağı atmış. Sorunlarının olup olmadığını bilmiyorum. Ben kendisini çok iyi tanıyordum, kendisi müşterimdi. Ben sabah 07.30'da geldim. Geldiğimde burada polislerin olduğunu gördüm. Ama sabah saatlerinde olmuş. Kendisini en üstten atmış. Sabah saatlerinde burada olay yeri inceleme polisleri vardı. Binaya girip, çıktılar. Ben dükkanıma girmek için izin aldım. Ailesi ile yaşardı" dedi.

