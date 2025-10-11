Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yarın Ankara'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim'de Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.