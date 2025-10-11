Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 20:24, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 20:26
Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Erol Bulut için 13 Ekim Pazartesi günü saat 14.00?de imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.