Kiralar dengeye oturuyor ancak fırsatçılara dikkat! Maaş zamlarını bekleyen ev sahipleri var

Ali Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Ali Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kiralar dengeye oturuyor ancak fırsatçılara dikkat! Maaş zamlarını bekleyen ev sahipleri var

Kira fiyatları enflasyonun da düşüşüyle dengeye oturmaya başladı. Ancak bazı fırsatçıların ocak ve şubat ayında yapılacak olan emekli ve asgari ücret zamlarından sonra kiralık ilan fiyatlarını yükseltmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Uzmanlar ise bakanlığın EİDS ve TTBS uygulamaları ile yapay zeka destekli olarak piyasayı kontrol ettiğini, fahiş zam yapanları büyük cezaların beklediğini ifade ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 08:00, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 09:59
Yazdır

Kira fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enflasyonun düşüşü ile birlikte dengelenmeye başladı. Ekim ayı itibarıyla konut ve iş yeri kiralarında zam tavan oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyon hedefi (yüzde 30,09) göz önüne alındığında, mevcut kira ve yeni kiralıklarda zam rakamlarının iyimser yükselmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özellikle altını çizdiği kira konusu, enflasyonu en çok tetikleyen kalem olarak öne çıkıyor. Bu sebeple piyasada rakamların sakinleşmesi ve dengeye oturması büyük önem taşıyor. Ancak fırsatçılığı huy haline getiren bazı kesimler var ki, dönem dönem ortaya çıkarak piyasanın dengesini bozuyor. İlan sitelerinde satılık veya kiralık konutlara fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Ticaret Bakanlığı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yalnızca satılık konutlarda değil kiralık konut fiyatlarındaki fahiş artışlarda bakanlığın radarına girdi. Yapılan denetimlerde ciddi cezalar kesiliyor.

İLAN SAYISI 205 BİNE DÜŞTÜ

Ancak son dönemde özellikle kiralık konut sektöründe ilginç bir durum yaşanıyor. Emlak piyasasından aldığımız bilgilere göre bazı ev sahipleri ocak ve şubat aylarında ilanda bulunan kiralık konutlara zam yapmaya hazırlanıyor. Buna gerekçe olarak ise bu dönemde emekli ve asgari ücrete yapılan zamlar gösteriliyor.

Konuştuğumuz bir emlak sektörü temsilcisi "Yıl sonuna doğru kiralıkta olan ilanlar bir bir geri çekiliyor. Yaz döneminde 300 bini bulan kiralık ilanlar bugün itibarıyla 205 bine kadar geriledi. Ev sahipleri emekliye ve asgari ücrete zam yapıldıktan sonra yeni fiyat ile ilan girmeye hazırlanıyor. Bu bir fırsatçılık ancak bizim müdahale etme durumumuz yok" diyor.

EN YÜKSEK KADIKÖY EN DÜŞÜK ESENYURT

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin ilan analizleri üzerinden yaptığı araştırma, ilçe ilçe kira ortalamalarını da ortaya koydu. Listenin zirvesinde Kadıköy yer alırken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti. Eylül 2025 verilerine göre Kadıköy, ortalama 68 bin TL kira ile zirvede yer aldı. Esenyurt ise 19 bin TL ile en uygun ilçe oldu. Türkiye genelinde ortalama kira 22 bin TL olarak ölçülürken, İstanbul 33 bin TL ile yine en yüksek kira ortalamasına sahip şehir ünvanını korudu. Uzmanlar, özellikle markalı ve yeni konut projelerinde kira bedellerinin bu ortalamaların oldukça üzerinde seyrettiğini, merkezi bölgelerdeki talep yoğunluğunun fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor. Ayrıca, konut arzındaki sınırlı artış ve artan hayat maliyetleri de İstanbul'daki kira seviyelerinin düşmesini kısa vadede zorlaştırıyor.

SOSYAL KONUTLARDA DENGELEME OLACAK

Öte yandan hükümetin açıkladığı yeni konut hamlesi kapsamında, ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje, özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira krizine çözüm getirmeyi hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek bu dev programla dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olma imkanı sunulacak. Uzmanlar, arzın artmasıyla birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kiralık konut piyasasında fiyatların dengelenmesini ve kira artış hızının yavaşlamasını bekliyor. Sosyal konutların tamamlanmasıyla hem dar gelirli kesimin barınma sıkıntısı hafifleyecek hem de genel kira piyasasında rahatlama sağlanacak.

BAKANLIK YAPAY ZEKA İLE TAKİPTE

Ancak 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' (EİDS) ve 'Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi' (TTBS) ile kimin hangi dönem kiralık ev ilanı verdiği ve ne kadar artırdığı tespit edilebiliyor. Bu uygulamalar yapay zeka destekli çalışıyor ve tüm veriler kayıt altına alınıyor. Bu sebeple uzmanlar bu tür fırsatçılık yapacaklara uyarılarda bulunuyor. Ticaret Bakanlığı geçen hafta, sosyal medya üzerinden yaptığı bir mal sahibi tarafından verilen ilanda usulsüzlük tespit edildiğini ve bundan dolayı idari ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, bu denetimlerde toplam 1.416 kişiye 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Buna benzer cezalar kiralık konut ilanları için de uygulanabilir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber