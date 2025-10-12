Kiralar dengeye oturuyor ancak fırsatçılara dikkat! Maaş zamlarını bekleyen ev sahipleri var

Kira fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enflasyonun düşüşü ile birlikte dengelenmeye başladı. Ekim ayı itibarıyla konut ve iş yeri kiralarında zam tavan oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyon hedefi (yüzde 30,09) göz önüne alındığında, mevcut kira ve yeni kiralıklarda zam rakamlarının iyimser yükselmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özellikle altını çizdiği kira konusu, enflasyonu en çok tetikleyen kalem olarak öne çıkıyor. Bu sebeple piyasada rakamların sakinleşmesi ve dengeye oturması büyük önem taşıyor. Ancak fırsatçılığı huy haline getiren bazı kesimler var ki, dönem dönem ortaya çıkarak piyasanın dengesini bozuyor. İlan sitelerinde satılık veya kiralık konutlara fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Ticaret Bakanlığı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yalnızca satılık konutlarda değil kiralık konut fiyatlarındaki fahiş artışlarda bakanlığın radarına girdi. Yapılan denetimlerde ciddi cezalar kesiliyor.

İLAN SAYISI 205 BİNE DÜŞTÜ

Ancak son dönemde özellikle kiralık konut sektöründe ilginç bir durum yaşanıyor. Emlak piyasasından aldığımız bilgilere göre bazı ev sahipleri ocak ve şubat aylarında ilanda bulunan kiralık konutlara zam yapmaya hazırlanıyor. Buna gerekçe olarak ise bu dönemde emekli ve asgari ücrete yapılan zamlar gösteriliyor.

Konuştuğumuz bir emlak sektörü temsilcisi "Yıl sonuna doğru kiralıkta olan ilanlar bir bir geri çekiliyor. Yaz döneminde 300 bini bulan kiralık ilanlar bugün itibarıyla 205 bine kadar geriledi. Ev sahipleri emekliye ve asgari ücrete zam yapıldıktan sonra yeni fiyat ile ilan girmeye hazırlanıyor. Bu bir fırsatçılık ancak bizim müdahale etme durumumuz yok" diyor.

EN YÜKSEK KADIKÖY EN DÜŞÜK ESENYURT

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin ilan analizleri üzerinden yaptığı araştırma, ilçe ilçe kira ortalamalarını da ortaya koydu. Listenin zirvesinde Kadıköy yer alırken, onu Sarıyer ve Bakırköy takip etti. Eylül 2025 verilerine göre Kadıköy, ortalama 68 bin TL kira ile zirvede yer aldı. Esenyurt ise 19 bin TL ile en uygun ilçe oldu. Türkiye genelinde ortalama kira 22 bin TL olarak ölçülürken, İstanbul 33 bin TL ile yine en yüksek kira ortalamasına sahip şehir ünvanını korudu. Uzmanlar, özellikle markalı ve yeni konut projelerinde kira bedellerinin bu ortalamaların oldukça üzerinde seyrettiğini, merkezi bölgelerdeki talep yoğunluğunun fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor. Ayrıca, konut arzındaki sınırlı artış ve artan hayat maliyetleri de İstanbul'daki kira seviyelerinin düşmesini kısa vadede zorlaştırıyor.

SOSYAL KONUTLARDA DENGELEME OLACAK

Öte yandan hükümetin açıkladığı yeni konut hamlesi kapsamında, ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje, özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira krizine çözüm getirmeyi hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek bu dev programla dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olma imkanı sunulacak. Uzmanlar, arzın artmasıyla birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kiralık konut piyasasında fiyatların dengelenmesini ve kira artış hızının yavaşlamasını bekliyor. Sosyal konutların tamamlanmasıyla hem dar gelirli kesimin barınma sıkıntısı hafifleyecek hem de genel kira piyasasında rahatlama sağlanacak.

BAKANLIK YAPAY ZEKA İLE TAKİPTE

Ancak 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' (EİDS) ve 'Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi' (TTBS) ile kimin hangi dönem kiralık ev ilanı verdiği ve ne kadar artırdığı tespit edilebiliyor. Bu uygulamalar yapay zeka destekli çalışıyor ve tüm veriler kayıt altına alınıyor. Bu sebeple uzmanlar bu tür fırsatçılık yapacaklara uyarılarda bulunuyor. Ticaret Bakanlığı geçen hafta, sosyal medya üzerinden yaptığı bir mal sahibi tarafından verilen ilanda usulsüzlük tespit edildiğini ve bundan dolayı idari ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, bu denetimlerde toplam 1.416 kişiye 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Buna benzer cezalar kiralık konut ilanları için de uygulanabilir.



