Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

