Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 10:38, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 10:46
Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.
Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanağın yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.
Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.