Ordu'da mevsimin ilk karı düştü!
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek köylerde kar yağışı etkili oldu. Bölge beyaza büründü, sıcaklık eksi 3 dereceye düştü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 15:59, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 16:01
Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylere ilk kar düştü. Özellikle Kabadüz ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü bu alanlarda, kar yağışıyla birlikte birçok nokta beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Çambaşı Yaylası'nda Kar Yağışı
- 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevresindeki köylerde ilk kar yağışı gerçekleşti.
- Gece saatlerinde hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.
- Kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü.
Kent Merkezinde Hava Durumu
Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak yağışlar devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.