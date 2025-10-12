'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Z kuşağı erken emeklilik hakkına kavuşsun' talebi

12 bin 468 dilekçeyi değerlendiren Komisyon, vatandaşların sıra dışı istekleriyle gündeme oturdu. Dilekçe Komisyonu'na iletilen başvurular arasında gıda içeriklerinin açıklanmasından, orman yakanların vatandaşlıktan çıkarılmasına, Z kuşağının erken emekliliğinden kamu çalışanlarına şort iznine kadar birçok ilginç talep bulunuyor.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi.

Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ TALEP EDİLDİ

Komisyona gönderilen dilekçelerin 4'te 1'i kadınlardan gelirken, başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı.

Bir vatandaş, gıda, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan hayvansal kökenli maddelerin hangi hayvandan elde edildiğinin içerik kısmında açıkça belirtilmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

"ORMAN YAKANLAR TC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARTILSIN"

Komisyon'a başvuran başka bir kişi ise kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını, ölene kadar sağlık dışında hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamasını ve mülk edinme hakkının engellenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

"Z KUŞAĞI ERKEN EMEKLİ OLSUN"

Ayrıca, kamuoyunda 'Z kuşağı' olarak adlandırılan yaş grubunun erken emeklilik hakkına kavuşması talep edildi.

Futbolda deplasmana giden taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle deplasmana gidiş gelişlerin yasaklanması da talepler arasındaydı.

BİRİ MUHTARLIK KAPANSIN DEDİ, ÖTEKİ EK KADRO TALEP ETTİ

Televizyonda yayınlanan dizilerin yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasına yönelik talep de başvurular arasında yer aldı.

Komisyon'a müracaat eden bir kişi muhtarlıkların kapatılmasını talep ederken başka bir kişi ise muhtarlıklara 'muhtar yardımcıları' kadrosunun verilmesini istedi.

YAZ AYLARINDA DİZ SEVİYESİNDE ŞORT GİYME TALEBİ

Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlere dikkati çeken bir vatandaş, kamuda çalışan erkek personel için mesai saatlerinde diz seviyesinde şort giyilebilmesine olanak sağlanmasına yönelik düzenleme talebinde bulundu.

Bir vatandaş ise zorunlu askerlik hizmetinin kadınlara da uygulanmasını istedi.

KREDİ KARTLARI BORÇLARINDAN MİLLETVEKİLİ SAYISINA BİRÇOK TALEP

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

-Suç işleyenlerin, sağlık ve diğer giderler yoluyla dolaylı olarak devleti zarara uğrattıklarından mahkeme kararıyla kesinleşmiş kusurları doğrultusunda bu zararı tazmin etmelerini öngören bir yasal düzenleme yapılması.
-Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını devletin karşılaması.
-Milletvekili sayısının en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılması.
-Valilik ve kaymakamlık makamlarının demokratik temsilin güçlendirilmesi amacıyla belediye başkanlarına devredilmesi veya bu makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi.
-Belediyelere bağlı yasal hayvan mezarlıkları açılması.
-Eğlence yerlerinin, kafelerin, alkol satışı yapılan yerlerin cuma günü kapalı olması.
-Zincir market çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.


