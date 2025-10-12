Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1'i çocuk, 11 yaralı

Kaza sırasında araçta olan bir işçi, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net