A Milli Takım, 17 yıl sonra Kocaeli'de

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan müsabakasıyla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli'de maç oynayacak.

Kırmızı-beyazlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrılan A Milli Takım, uzun bir aradan sonra tekrar Kocaeli'de futbolseverlerle buluşacak.

Kocaeli'de İkinci Milli Maç Heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli, resmi olarak ilk, toplamda ise ikinci kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Stadyumu'nda Bir İlk

Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla birlikte, 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu'nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak. Bu mücadele, Kocaeli'de A Milli düzeyde oynanacak ikinci karşılaşma olma özelliğini taşıyor.

İlk maç: 20 Ağustos 2008, Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu, Şili karşılaşması

İkinci maç: 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Gürcistan karşılaşması

Bu mücadelenin ardından, 17 yıl sonra Kocaeli'de A Milli düzeyde karşılaşma oynanacak ve futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak.



