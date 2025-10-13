Kars'ta göçerler kar yağışına yakalandı
Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 11:04, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 11:00
İl merkezine bağlı yaylalara ilkbaharda çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi.
Havaların soğumasıyla dönüş yoluna geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken kar yağışına yakalandı.
Yüksek rakımdan köylerine dönen göçerler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kars-Göle kara yolunun 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nden geçen göçerlerden Polat Demirboğa, AA muhabirine, kar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Hayvanlarımızı köye indiriyoruz. Kar yağışı gece başladı sabaha kadar sürdü." dedi.
Şakir Uyusun da kışın erken geldiğini ifade ederek, sürülerini kar altında köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.