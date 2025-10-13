Dilencilik yapan kadının üzerinden 604 bin TL çıktı

AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dilencilik yapan kadının üzerinden 604 bin TL çıktı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 14:11, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 15:11
Yazdır

İstanbul Esenyurt'ta dilencilik yapan yaşlı kadının üzerinden 67 çeyrek altın (604 bin TL) ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber