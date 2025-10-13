Ordu'da heyelan mağdurları için yapılan konutlar tamamlandı

Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar, Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde 2019'da Karadeniz'in en büyük heyelanlarından birisinin yaşandığını, yaklaşık 90 ailenin oturduğu evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Heyelan sonrası çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, ilgili bakanlıklar, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatıldığını dile getiren Gündoğar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bir bölümü kendi arazilerine konutlarını yaptılar. Arazisi olmayan aileler için TOKİ yaklaşık iki yıl önce konut inşaatına başlamıştı. Şu anda bu evler yüzde 100 bitti. En son konutların elektrik altyapısı sorunu vardı. Bu sorun da çözüldü. Şu anda geçici kabul aşamasında. İnşallah bu kış 36 ailemiz yeni yapılan afet konutlarına taşınacaklar. Tüm vatandaşlarımıza yeni konutları hayırlı olsun."

Gündoğar, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere TOKİ Başkanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.