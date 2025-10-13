Denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi hastanede öldü
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 21:17, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 21:18
Gedikkaya Mahallesi sahilinde deniz giren lise öğrencisi H.İ. (15) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.